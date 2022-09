Knap 8 ud af 10 plejehjemsbeboere har fået boosterstik

På to uger har 71.000 fået endnu et vaccinestik mod corona. 8 ud af 10 plejehjemsbeboere har takket ja.

Siden efterårets vaccinationsprogram blev skudt i gang for to uger siden, har 71.000 lagt arm til endnu et stik med en vaccine mod coronavirus.

Det svarer til 15 procent af gruppen, som indtil videre har kunnet få det fjerde stik. Det viser en statusopgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Det er plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover, der siden 15. september har kunnet lade sig vaccinere med det såkaldte boosterstik.

Fra 1. oktober vil personer på 50 år eller derover kunne få det fjerde stik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt plejehjemsbeboerne har omkring 78 procent af gruppen, som i alt omfatter cirka 39.000 personer, fået boosterstikket. Det svarer til knap 8 ud af 10.

Gruppen består af borgere, som senest 1. september i år boede på plejehjem og havde afsluttet primærvaccinationen.

- Det er gået hurtigt med at få vaccineret plejehjemsbeboerne, som nu er ved at være rigtigt godt beskyttet mod covid-19 forud for vinteren.

- Mange over 85 år har også allerede fået et stik, mens andre har valgt at vente, så de kan få et stik mod influenza på samme tid, udtaler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i en pressemeddelelse.

På lørdag, 1. oktober, åbner muligheden for influenzavaccination også for alle, der er fyldt 65 år.

Det samme gælder for gravide i 2. eller 3. trimester samt personer, der enten lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Man kan godt blive vaccineret mod covid-19 og influenza samtidig.

- Er du i målgruppen for både covid-19-vaccination, influenzavaccination og/eller pneumokokvaccination, for eksempel hvis du er over 65 år, har du mulighed for at blive vaccineret samtidig med flere vacciner, sådan at du er bedst muligt beskyttet hen over efterår og vinter, skriver Sundhedsstyrelsen.

Af en opgørelse, som Statens Serum Institut (SSI) løbende opdaterer, fremgår det, at 128.060 personer har fået et fjerde stik.

Når seruminstituttets antal er så meget højere, skyldes det, at opgørelsen går helt tilbage til slutningen af december 2020.

Selv om der ikke allerede dengang var nogen, der var nået så langt i vaccinationsforløbet, har muligheden for et boosterstik været tilgængelig for personer i særlig risiko for et alvorligt forløb siden januar.

Derfor har borgere med for eksempel stærkt nedsat immunforsvar eller i kræftbehandling kunnet få en boostervaccination gennem det meste af 2022.

/ritzau/