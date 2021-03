Knap en halv million har fået første stik

* Den første vaccine mod covid-19 blev i Danmark givet 27. december.

* Fredag var indtil videre 495.666 personer blevet vaccineret med mindst ét stik. Det svarer til 8,5 procent.

* Heraf havde i alt 189.971 personer også fået stik nummer to og var dermed færdigvaccinerede. Det svarer til 3,3 procent.

* Lige nu bliver der i Danmark vaccineret med tre vacciner, som kommer fra selskaberne Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.

* En ny vaccine fra Johnson Johnson ventes snart at blive godkendt. Det er den vaccine, som Danmark på forhånd har indkøbt flest af.

* Fredag ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne, så AstraZenecas vaccine kan gives til alle voksne over 18 år. Tidligere lød retningslinjerne, at den kun kunne gives til de 18-65-årige.

* Den nye anbefaling gælder dog ikke personer i særlig øget risiko.

Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen

/ritzau/