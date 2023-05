Knap hver fjerde har mødt krænkelser på arbejdspladsen

En ny rapport om kønskrænkende adfærd, chikane samt seksuel tvang på det danske arbejdsmarked peger på udbredte problemer.

Særligt i brancher med en stor grad af kundekontakt.

Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Her svarer i alt 22,1 procent - lidt under hver fjerde - at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, kønskrænkende adfærd eller seksuel tvang eller bestikkelse inden for det seneste år.

Den er baseret på svar fra 9012 personer.

Mange oplever det især fra udefrakommende relationer som kunder eller gæster, siger Ida E.H. Madsen, en af forskerne bag rapporten.

- Det er særligt brancher, hvor man har kontakt med andre mennesker, som ikke er ansat på arbejdspladsen, hvor der ses en høj forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane. Det kan for eksempel være fra kunder, klienter eller borgere. Men det kan også være fra andre ansatte.

Selv om der over en bred kam er flest kvinder, der har de ubehagelige oplevelser, er der en række brancher, hvor langt flere mænd end kvinder er ramt.

Det gælder på hospitaler, i lægebranchen og inden for transportsektoren. Også inden for offentlig administration og arbejdsformidling er flest ramte mænd.

Der er stor variation mellem brancherne, og højest på eksempelvis uønsket seksuel opmærksomhed og chikane ligger restaurationsbranchen.

I restaurations- og barbranchen har over 41 procent haft ubehagelige oplevelser af den karakter. 68,4 procent af dem svarer, at der var tale om eksterne udøvere af den krænkende adfærd.

8,3 procent i branchen har oplevet decideret tvang og bestikkelse.

Tallene ærgrer Jeppe Herskind-Møller, kommerciel direktør hos Horesta, der repræsenterer restaurationer og hoteller.

Han siger, at organisationen i længere tid har arbejdet med tiltag for at forhindre uønsket adfærd fra kunder på restauranter og barer.

- Vi er selv overraskede over, at vi rammer den procentsats i forhold til uønskede henvendelser fra eksterne relationer - gæster, siger han og påpeger, at der skal gøres mere:

- Jeg synes, det ville være en falliterklæring at sige, at det er umuligt at komme til livs. Jeg er overbevist om, at det her som samfundsproblem er noget, der skal sættes fokus på - at vi som branche simpelthen har en nultolerance og viser omverdenen, at det vil vi ikke acceptere.

Det er også overbevisningen hos Ida E.H. Madsen, der dog understreger, at det også ses internt mellem ansatte og chefer.

Næstefter restaurationsbranchen kommer hoteller og campingpladser, hvor 36 procent angiver at være blevet udsat fra uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane.

/ritzau/