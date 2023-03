Knap hver fjerde solgte cykel i 2022 havde elmotor på

Danskerne bliver gladere og gladere for elcykler.

Hvor der næsten ikke blev solgt nogen elcykler i 2011, havde lidt under hver fjerde solgte cykel i 2022 en lille elmotor på.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Rapporten bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3000 danskere.

Udviklingen glæder transportminister Thomas Danielsen (V). Hvor elcyklen før blev set som en transportform for den ældre befolkning, er den nu i højere grad allemandseje, siger han.

Danielsen henviser til, at 32 procent af de elcyklende danskere er under 40 år, og så hæfter han sig ved, at elcyklen kan være en stor hjælp i områder, hvor den offentlige transport ikke kører ret tit.

- Når du bor et sted, hvor der ikke kører busser otte gange i timen, så er der brug for alternativer. Her er det positivt, at elcyklen vinder frem.

- Hvor 10-15 kilometer er for meget for mange på ren pedalkraft, så kan elcyklen gøre det til en reel mulighed i hverdagen, siger han i en pressemeddelelse.

Elcyklen er mest populær i større provinsbyer, hvor 16 procent i dag kører på elcykel.

Ifølge rapporten køber danskerne typisk en elcykel, fordi den er mindre anstrengende at cykle på, og fordi der kan tilbagelægges større afstande med elektrisk hjælp.

Omkring halvdelen af elcyklisterne i rapporten svarer desuden, at den helt eller delvist har erstattet bilen.

