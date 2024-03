Knap hver tredje lungekræftpatient får ikke afgørende behandling

Knap hver tredje lungekræftpatient får ikke den behandling, som de på papiret burde få.

Det viser et studie af forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Sjællands Universitetshospital.

Studiet viser, at kombinationen af flere såkaldte "sårbarhedsfaktorer" hos den enkelte patient øger risikoen for, at patienten ikke får den anbefalede behandling.

En faktor kan være, at patienten bor alene, er over 80 år eller har over 200 kilometer til et behandlende hospital.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I studiet viser vi, at hvis du som person med lungekræft har flere sårbarhedsfaktorer, er der større risiko for, at du ikke får den anbefalede behandling for ikke-småcellet lungekræft, siger Rikke Langballe, der er post. doc. ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning i en pressemeddelelse.

Også faktorer som et avanceret sygdomsstadium, andre kroniske sygdomme end kræft og nedsat fysisk funktionsevne, gør sandsynligheden for at få behandling mindre.

Studiet viser, at der er plads til forbedring, mener leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft og medforfatter på studiet, Susanne Dalton.

- På papiret kunne disse patienter enten helbredes eller få ekstra leveår ved at modtage behandling. Men fordi de i højere grad bor alene, langt væk fra hospitalet, er ældre eller har dårligt helbred, skal de have mere støtte for at modtage og gennemføre behandlingen, end hvis der er tale om en ung patient, der har en partner, skriver hun.

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, foreslår, at der iværksættes tiltag, der skal give patienterne mere lige adgang til behandling.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er både urimeligt og unfair, at kræftpatienter i Danmark ikke har lige adgang til behandling. For at mindske uligheden bør de mest sårbare patienter have ekstra hjælp og støtte. Blandt andet kan sundhedsansatte uddannes til at være ekstra opmærksomme på at spotte dem, udtaler han i pressemeddelelsen.

Studiet er foretaget blandt 14.597 patienter med ikke-småcellet lungekræft i perioden 2013-2018.

Ifølge sundhed.dk tegner ikke-småcellet lungekræft sig for 87 procent af de omkring 5.000 tilfælde af lungekræft, der årligt diagnosticeres i Danmark.

Ikke-småcellet lungekræft spreder sig langsommere end småcellet, og operation kan være en mulig del af behandlingen.

/ritzau/