Knap hver tredje topleder tror på vækst i verdensøkonomien

Der er grund til forsigtig optimisme i det danske erhvervsliv.

31 procent af danske topledere tror nemlig på vækst i verdensøkonomien i 2024.

Det viser en ny undersøgelse fra revisions- og konsulenthuset PwC. Det skriver PwC i en pressemeddelelse.

Det er et mere optimistisk tal end sidste år. Her troede otte procent af toplederne på vækst i verdensøkonomien.

Det er dog ikke ensbetydende med, at alt er lutter lagkage. Der er stadig mange topledere, der forventer et fald i væksten i verdensøkonomien.

Knap halvdelen, 46 procent, af danske erhvervsledere tror, at verdensøkonomien vil falde de næste 12 måneder.

Selv om det er en høj procentsats, så er det dog ligeledes en forbedring fra sidste år.

Her forventede 86 procent, at verdensøkonomien ville falde. Det var det højeste niveau i 10 år.

Alt i alt ser toplederne mere optimistisk på verdensøkonomien, siger Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner og administrerende direktør i PwC, i pressemeddelelsen.

- Optimismen er dog fortsat behersket, idet hovedparten forventer et fald, og meget tyder på, at renteniveauet og den geopolitiske usikkerhed og uro, der har præget 2023, fortsat vil præge økonomien i 2024, supplerer han.

Den samme udvikling gør sig gældende, når de danske ledere skal bedømme den danske økonomi.

Her tror 38 procent, at der vil være vækst i den nationale økonomi. Det samme gjorde sig gældende for blot fem procent sidste år.

I 2023 svarede 91 procent, at de forventede, at den danske økonomi ville opleve et fald i vækst. Nu har piben fået en anden lyd, og kun 32 procent forventer faldende vækst.

Undersøgelsen har ikke kun taget pulsen på danske erhvervsledere, den undersøger tidens tendenser blandt verdens topchefer.

Her viser undersøgelsen blandt andet, at udfordringerne i verden gør, at flere globale topchefer vurderer, at deres virksomhed kan få svært ved at overleve. Det skriver Finans.

