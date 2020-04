Knaphed på mundbind forsinker projekt med 6000 danskere

Sundhedsvæsenet har førsteret til mundbind, og derfor forsinkes projekt med 180.000 mundbind.

Et meget omtalt forskningsprojekt om effekten af brug af mundbind i det offentlige rum er udskudt til ugen efter påske.

Det oplyser en af forskerne bag projektet, professor og overlæge på Rigshospitalet Henning Bundgaard.

- Vi er kommet frem til, at vi skubber projektet lidt for at være 100 procent sikre på, at der er mundbind nok til personalet, der står i frontlinjen og arbejder med smittede og muligt smittede, siger han.

Der er ikke en akut mangelsituation. Men udskydelsen sker ifølge professoren for at gå med livrem og seler og forebygge, at det sker.

- På verdensbasis er der en kamp om alle former for værnemidler. Derfor siger vi ud fra en driftsmæssig vinkel, at vi er nødt til at sikre, at der er tilstrækkeligt med mundbind, hvis presset i Danmark skulle stige, siger Henning Bundgaard.

Nye forsyninger af mundbind er på vej, så fra midten af næste uge - en uge senere en beregnet - ventes projektet indledt.

Projektet involverer 180.000 mundbind og 6000 danskere.

Meningen er at dokumentere, om mundbind kan beskytte mod coronavirus.

Effekten er omstridt.

Flere lande anbefaler nu borgere at bruge mundbind, eksempelvis når de handler ind i supermarkeder.

Men de danske sundhedsmyndigheder har ikke en tilsvarende anbefaling, da der efter myndighedernes opfattelse ikke er evidens for effekten.

Derfor skal projektet, der er støttet med fem millioner kroner fra Salling Fondene, nu én gang for alle dokumentere, om der er en effekt.

- I Asien har folk gået med mundbind i mange år. Men det er aldrig blevet dokumenteret, om det har en effekt.

- Det er det, vi forsøger at gøre, siger Henning Bundgaard.

3000 danskere har indtil videre meldt sig, men håbet er at nå op på 6000 personer.

Den ene halvdel af forsøgspersonerne skal bære mundbind, når de færdes uden for deres hjem.

Det skal den anden halvdel ikke. De skal leve som normalt.

Ved at måle antistoffer i blodet og podningsprøver fra svælg og næse kan forskerne så se, om gruppen, der bruger mundbind, har været mindre syge end gruppen uden mundbind.

Resultatet af projektet ventes klart i slutningen af maj.

Interesserede kan tilmelde sig projektet via Rigshospitalets hjemmeside.

/ritzau/