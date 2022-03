Knas i Enhedslisten om Ukraine: Folketingsmedlem sat på plads

Ukraine bærer også en del af ansvaret for Ruslands invasion af landet.

Sådan siger folketingsmedlem Christian Juhl (EL) i interview med Jyllands-Posten, og det har skabt intern ballade i Enhedslisten.

Partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, har tirsdag morgen sat sin partifælle på plads.

- Jeg er uenig med Christian Juhls udtalelser og analyse. Lad mig slå fast: Putin er en krigsforbryder, som har valgt en modbydelig invasion. Et overgreb på ukrainerne er alene Putins ansvar.

- Det skal fordømmes og sanktioneres på den hårdeste måde. Det er Enhedslistens politik, skriver Villadsen på Twitter med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

I interviewet udtaler Juhl blandt andet:

- Ukraine har ført en ikkehensigtsmæssigt mindretalspolitik i den østlige del. Der har russerne fisket i rørt vande.

Juhl har efterfølgende selv været på Twitter, hvor en række partier - både fra rød og blå blok - har langet ud efter ham.

- Et sådan interview kræver et svar: Lad mig slå det fast. Der er intet, som på nogen måde kan undskylde eller forsvare det brutale og modbydelige overgreb, som Putin udsætter det ukrainske folk for.

- Det er Putins og KUN Putins ansvar. Det skal fordømmes i de hårdeste vendinger, skriver Juhl.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er ikke imponeret.

- Nej Enhedslisten. Danmark skal aldrig ud af Nato. Og det er ikke Ukraines skyld, at Rusland har invaderet et frit land i Europa og nu bomber uskyldige mennesker. Det er ene og alene Putins ansvar, skriver Ellemann-Jensen på Twitter.

Her blander Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, sig også.

- Jeg var meget ked af at læse Juhls helt urimelige udtalelser som, at ukrainerne selv bærer et ansvar for Ruslands overgreb og angrebskrig.

- Tak fordi I tager afstand fra dem. Vi opfordrer til, I får justeret jeres synspunkter ifht. til Nato. Nato er garant for vores sikkerhed, skriver han i et svar til Villadsens afstandtagen til Juhl.

Nato, som Venstre og Socialdemokratiet henviser til, er en vestlig forsvarsalliance.

I sidste uge meldte Enhedslisten ud, at partiet ikke støtter regeringens beslutningsforslag om at levere yderligere militær bistand til Nato i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, sagde i Folketingssalen, at partiet støtter sanktioner mod Rusland og en humanitær indsats, men ikke støtter, at Danmark sender flere styrker til Nato-samarbejdet.

/ritzau/