Knastør sommer har mangedoblet antallet af naturbrande

Nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser en næsten firdobling i antallet af naturbrande i den tørre sommer.

Gang på gang har brandvæsnet landet over måttet rykke ud til naturbrande sommeren over. Den tørre sommer, der har budt på varme og næsten ingen regn siden maj, har nemlig givet et rekordhøjt antal naturbrande.

Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen, der viser antallet af naturbrande i maj, juni og juli.

- Det er meget tørt og en situation, vi ikke har set før. Så det er voldsomt. Jeg har været over 30 år i Beredskabsstyrelsen og har aldrig set noget lignende.

- Vegetationen er simpelthen blevet så tør, at der kun skal en meget lille gnist til at antænde en brand. Normalt ser man ikke en cigaret tænde en brand i græs, men det gør vi nu, siger forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

I maj, juni og juli var der hele 2091 naturbrande i Danmark målt på meldinger til alarmcentralerne. Det var langt, langt over gennemsnittet for de samme måneder fra 2013 til og med 2017. Her var gennemsnittet 592.

Helt voldsom var udviklingen i juli, hvor Beredskabsstyrelsen har noteret 1364 naturbrande - mere end seks gange flere end gennemsnittet fra 2013 til 2017 på 226.

Beredskabsstyrelsens analyseafdeling har endnu ikke behandlet tallene, men brandene er bredt fordelt over landets kommuner. Flest er noteret i Odense Kommune, der har haft 132 naturbrande i sommeren.

- Beredskabsstyrelsens foreløbige analyse indikerer, at knap en tredjedel af årets naturbrande på landsplan er opstået i forbindelse med landbrugsarbejde, skriver Beredskabsstyrelsen i forbindelse med tallene.

Tørken har udløst afbrændingsforbud i alle landets kommuner. Et forbud, der stadig gælder. Samtidig betyder tørken, at alle skal tænke sig godt om, når det kommer til at undgå brand.

- Landmænd skal huske at rengøre deres maskiner, så der ikke er støv, der kan antænde.

- Og for almindelige mennesker er det et spørgsmål om at erkende, at det bare er ekstremt tørt og kan gå utrolig stærkt.

- Man skal ikke smide en cigaret eller parkere i det høje græs, og hvis man skal grille, så skal man forberede sig ordentligt, siger Mads Dalgaard.

/ritzau/