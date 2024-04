Knivstikkeri på biskop og præst i kirke i Australien betragtes som en terrorhændelse

Godmorgen

Morgensamling begynder i Australien, hvor en biskop og en præst i går blev stukket ned. I nat dansk tid meldte det lokale politi ud, at knivstikkeriet nu bliver betragtet som en terrorhændelse.

Det var under en gudstjeneste i den assyrisk-kristne kirke Christ The Good Sheperd Church i en forstad til Sydney, at biskoppen og en præst blev stukket ned med en kniv. Gudstjenesten blev livestreamet [sendt direkte på internettet], og hændelsen blev derfor både set af kirkegængere og personer, der fulgte med online. Både biskoppen og præsten er uden for livsfare, lyder det fra politiet.

En 15-årig dreng er blevet anholdt i sagen. Ifølge politiet var det et religiøst motiv, der lå til grund for knivstikkeriet.

Israel vil gengælde Irans angreb

Vi bliver i udlandet, men går videre til konflikten mellem Iran og Israel, der eskalerede natten til søndag, hvor Iran angreb Israel.

Efter at det israelske krigskabinet nu har siddet i lange møder i to dage, har den israelske militære stabschef meldt ud, at Irans angreb "vil blive mødt med et svar". Han uddyber dog ikke, hvad det svar vil være. Det skriver Reuters.

Flere af Israels allierede lande har ellers appelleret til, at Israel trykker på bremsen og ikke eskalerer konflikten.

Hvis Israel ender med at gengælde Irans angreb, vil det dog ikke være for at starte en krig, men for at minde Iran om, hvor overlegen Israel er. Det kan du læse mere om i denne analyse hos Kristeligt Dagblad.

Nye Borgerlige skal have ny formand

I aften mødes Nye Borgerliges medlemmer i Fredericia for at stemme om en ny formand. Det sker, efter at den tidligere formand Pernille Vermund tilbage i januar anbefalede at lukke partiet, hvorefter hun trak sig og meldte sig ind i Liberal Alliance.

Valget står mellem to personer: Det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen og den mere ukendte Daniel Fischer. Inden en ny formand skal findes, skal partiets fremtid dog først og fremmest afklares, skriver TV 2.

Trossamfund melder sig ind i debat om organdonation

Debatten om organdonation blev for alvor skudt i gang, da regeringen i februar foreslog at vende den nuværende model på hovedet, så alle danskere over 18 år vil være mulige organdonorer – medmindre de aktivt fravælger det.

Nu har flere trossamfund stemplet ind i debatten. Det gælder blandt andre Indre Mission, hvis formand, Hans-Ole Bækgaard, ikke mener, at regeringens nye model for organdonationer er en god idé. Hvorfor han mener det, kan du læse om i denne artikel.

Dronning Margrethe fylder 84 år

Dronning Margrethe, der i januar abdicerede som dansk regent, fylder i dag 84 år. Det bliver blandt andet fejret med gratis medaljer til de københavnske plejehjem. Og altså ikke medaljer i metal, men dem med mørdej og flødeskum i midten.

Det er femte gang, at den 16. april betyder gratis kage for hovedstadens plejehjemsbeboere, skriver TV 2. Initiativet, som Københavns Bagerlaug står bag, opstod under coronapandemien, hvor dronning Margrethe bad om, at blomster i forbindelse med hendes fødselsdag blev sendt til folk, der havde det svært.