København arbejder på plan for ældste elevers tilbagevenden

I kommunerne håber politikere på, at de ældste elever kan vende tilbage før sommerferien. Måske i maj.

København overvejer nu, hvordan kommunens 70 folkeskoler i et eller andet omgang kan åbnes for de ældste elever fra 11. maj. Hidtil har meldingen været, at de først kunne komme tilbage efter sommerferien.

Onsdag skal hovedstadskommunens skolepolitikere i børne- og ungdomsudvalget drøfte en række forslag og initiativer, der skal imødekomme et voksende pres om at lade børnene komme i skole.

- Vi må gøre noget, for det er altså begyndt at brænde på derude. Også den almindelige elev, der normalt er glad for at gå i skole, er begyndt at knække nu, siger SF's medlem af børne- og ungdomsudvalget, Klaus Mygind, til mediet Folkeskolen.

Endnu ved de ikke, om regeringen vil give eleverne grønt lys til at komme fysisk tilbage til skolerne til den tid. Omkring 311.000 elever i grundskolerne - inklusive efterskoleelever - er hjemsendt på anden måned.

To af de grundlæggende spørgsmål, der udestår, er, hvor de store elever skal være, og hvem der skal undervise dem.

I forbindelse med genåbningen for de små elever har de fleste skoler måttet inddrage udskolingens lokaler for at kunne overholde sundhedsmyndighedernes krav om, at der skal være mindst to meter mellem børnenes borde.

Desuden er mange af de ældste elevers lærere sendt ned i de små klasser, fordi de yngste elever er blevet delt op i mindre grupper, der kræver hver sin voksen.

I landets 98 kommuner arbejdes der på højtryk for at finde alternative løsninger, så de ældre børn kan vende tilbage før sommerferien.

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), bekræfter, at kommunen nu arbejder på en plan.

- Vi ved ikke, hvad der kommer af beslutninger, men nu er vi i gang med at skaffe os et overblik over, hvad der skal til af ressourcer, for at de ældste elever kan komme tilbage - både af arealer og lærerkræfter, siger borgmesteren til Folkeskolen.

