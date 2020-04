København: Forældre kan få penge tilbage for hjemmepasning

Københavns Kommune tilbyder forældre, der passer børn hjemme, at få refunderet betaling til dagtilbud.

Mange børn i København er klar til at vende tilbage til vuggestuer og børnehave i denne uge.

Men der ventes at blive mangel på plads i flere af kommunens institutioner, når de over de kommende dage gradvist begynder at åbne op, på grund af de sundhedsfaglige retningslinjer om plads.

Derfor har Københavns Kommune besluttet at tilbyde forældre, der passer deres børn hjemme, at få refunderet betaling til dagtilbud.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Tiltaget er inspireret af Gladsaxe Kommune og skal være med til at sikre, at der er plads i institutionerne til børn af de forældre, der har behov for pasning under den gradvise genåbning.

- Der er stadig mange forældre, der er hjemsendt, og derfor vil det være en stor hjælp, hvis flere af dem, der kan, holder deres børn hjemme lidt endnu, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i meddelelsen.

- Derfor er vi nu også enige om at lave en model, hvor man ikke skal betale for pasningen, hvis man holder sine børn hjemme. Derudover arbejder vi målrettet på at få mere plads og ikke mindst mere pædagogisk personale.

Onsdag åbner de første 124 dagtilbud og torsdag yderligere 113 i København, efter at de lever op til de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Københavns Kommune har bedt forældre om at oplyse deres behov for pasning til deres børns institutionsleder.

Ifølge de foreløbige tal er det samlede behov en smule større end kapaciteten. Og da det ikke er ligeligt fordelt, skal der i flere institutioner findes ekstra plads og alternative løsninger.

Der er eksempelvis indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole om at låne lokaler i Carlsbergbyen.

Derudover skal også det gamle Københavns Bymuseum benyttes, ligesom der arbejdes på at finde lignende løsninger flere andre steder.

I Aarhus Kommune er der tidligere blevet taget en beslutning om at udskyde forældrebetalingen for maj til juni, som normal er betalingsfri.

For at leve op til sundhedsmyndighedernes krav om plads vil institutionerne også i højere grad end normalt have udendørs aktiviteter og tage andre lokationer i brug.

/ritzau/