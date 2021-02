København giver grønt lys til boliger på Fælleden

Investorer får lov til at opføre lejligheder på Amager Fælled efter en afstemning i Borgerrepræsentationen.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har stemt for, at Lærkesletten på Amager Fælled kan sælges til private investorer, der kan opføre boliger.

Det skriver TV2 Lorry.

Beslutningen af Borgerrepræsentationen giver dermed grønt lys til, at der kan opføres boliger, skoler, daginstitutioner, plejehjem og butikker på i alt 219.000 kvadratmeter.

Salget skyldes, at Københavns Kommune har været nødt til at finde midler til at betale for metroen i København og er en del af forliget i Københavns Kommune fra 2017.

Partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og to løsgængere stemte for, mens Enhedslisten, Alternativet, Frie Grønne og en løsgænger stemte imod.

Gorm Anker Gunnarsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten, ærgrer sig over resultatet.

- Vi har set, at natur og miljø står i centrum af borgernes opfattelse af, hvad der er vigtigt. De ønsker, at der er rigtig vild natur i Danmark, siger han til Ritzau.

En rundspørge foretaget af Epinion afslørede onsdag, at 76 procent af indbyggerne i København var enten helt eller delvist imod, at der skulle bygges på Amager Fælled.

Men kampen er ikke slut, mener Gorm Anker Gunnarsen.

- Vi har hjemmel til at trække en byggetilladelse tilbage under særlige omstændigheder, siger han.

Gorm Anker Gunnarsen foreslår, at man kunne lave en vejledende folkeafstemning om byggetilladelsen.

- Så står sagen ikke bare på, hvilket partitilhørsforhold man har, men den står også på, hvilken opfattelse man har af den enkelte sag, siger han.

Oprindeligt var det planen, at der skulle bygges 2500 boliger på den gamle strandeng på Amager Fælled over for Ørestad.

I stedet blev naturområdet Lærkesletten, som ligger ovenpå en gammel losseplads, udvalgt som nyt byggefelt sammen med Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej på Kalvebod Fælled.

/ritzau/