København Zoo opgiver panda-parring for i år

Hunnen Mao Suns brunst er ved at drive over, og derfor skiller København Zoo de to pandaer ad igen.

Endnu en gang er København Zoo nødt til at kaste håndklædet i ringen, hvad angår parringen af de to pandaer, som den zoologiske have har lånt af Kina, Xing Er og Mao Sun.

Hunnens brunst er begyndt at klinge af, og derfor har dyrlægerne adskilt pandaerne. Det oplyser den zoologiske haves dyrlæge og zoologiske direktør Mads Bertelsen.

- Nu er de gået hver til sit, og der vil de ligesom ude i naturen holde sig for sig selv, siger dyrlæge og zoologisk direktør Mads Bertelsen.

Pandaer er notorisk svære at få til at parre sig - vinduet for en parring er kun en lille håndfuld dage om året, når dagene begynder at blive mere solrige.

Derfor må København Zoo nu vente endnu et år, før den forsøger at få pandaerne til at parre sig på ny, forklarer Mads Bertelsen.

/ritzau/