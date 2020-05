Københavns zoo åbner med ensretning og uden åbne fodringer

Zoo-ansatte, der normalt er ansat til at samle folk, skal lørdag i stedet sørge for at sprede de besøgende ud.

Fra lørdag morgen bliver det igen muligt at tilbringe dagen i selskab med bambusgumlende pandaer og svømmende pingviner, når Zoologisk Have København åbner efter at have været lukket i over to måneder.

Og den zoologiske have har været så godt som klar til gæster i flere uger, da de forskellige forholdsregler for coronavirus løbende er faldet på plads.

Det fortæller havens pressechef, Jacob Munkholm Hoeck.

- Vi har sat plexiglas op, så vores ansatte er beskyttede. Vi har sat hegn op, så vi får skabt nogle sikre køer. Og vi har malet på jorden med afstandsmarkeringer, siger han.

Med andre ord har Københavns zoo "skruet op for alle forholdsregler".

Eksempelvis er der ensrettede stier, så folk ikke går klods op ad hinanden, mens der er lukket for nogle dyrehuse og bygninger.

Desuden er det normale dagsprogram nulstillet. Det vil sige, at der for eksempel ikke er planlagte fodringer af dyrene, da det kan trække for mange folk sammen på et sted.

- De folk, der normalt er ansat til at samle folk omkring sig, er nu ansat til at sprede folk lidt mere ud.

- Vi laver ikke annoncerede fodringer. De skal nok stadig få mad, men det bliver ikke programsat, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Dyrene har over længere tid vænnet sig til de færre gæster, men det bliver ikke at problem for dyrene at omstille sig til gæster igen, vurderer pressechefen.

For det er normalt, at det både går op og ned i gæstetal, og desuden har der undervejs været børnehaver på besøg, ligesom at de ansatte stadig har været omkring dyrene i det daglige.

Alt i alt vurderer Jacob Munkholm Hoeck, at gæsterne kan se frem til en noget nær normal tur i zoo, uden at restriktionerne kommer i vejen for oplevelsen.

- Jeg tror egentlig ikke, at det bliver så voldsomt meget anderledes.

- Jeg tror måske, at det tager lidt længere tid med at få folk ind, men når de først er inde, så bliver de mødt af en masse skilte, der minder dem om, at de skal holde afstand og passe på hinanden, siger han.

På en normal lørdag kommer der ifølge Jacob Munkholm Hoeck 2000-4000 besøgende fordelt over hele dagen.

Der er ifølge ham ikke udstukket restriktioner for, hvor mange der må være i zooen ad gangen, men antallet af mennesker bliver løbende vurderet baseret på "sund fornuft".

/ritzau/