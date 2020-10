Københavns Zoo nedlægger anlæg og afliver tre ulve

Ulveanlæg i København Zoo er ikke tidssvarende i forhold til dyrevelfærd. Nu gives plads til andre arter.

De seneste 40 år har Zoologisk Have i København haft ulve, men nu er det slut. Anlægget skal nedlægges, og de tre hanulve er blevet aflivet, skriver TV2 Lorry.

København Zoo har taget hul på en ny treårig strategiplan, hvor der er fokus på en opdatering af dyrenes anlæg, og i den forbindelse har man valgt at skrotte ulveanlægget. Det fortæller zoofaglig chef Mads Frost Bertelsen.

- Vi foretager en løbende vurdering af alle vores anlæg – både af hensyn til dyrene og deres velfærd og af hensyn til gæsteoplevelsen. Og i forhold til det nu 40 år gamle ulveanlæg er vi ikke længere i tvivl.

- Ulveanlægget er ikke tidssvarende og lever ikke op til de høje standarder for dyrevelfærd, som vi efterlever, siger Mads Frost Bertelsen til TV2 Lorry.

Det område, hvor ulveanlægget har ligget, skal i fremtiden huse andre dyr. Planen er, at det skal bygges sammen med elefanternes udeanlæg, så antiloper og vildsvin kan gå begge steder.

Elefanterne kommer dog ikke til at få adgang til det gamle ulveanlæg. Indtil videre vil ulveanlægget blive brugt som en naturlegeplads.

Ud over at København Zoo ikke længere vil have ulve, er brunbjørnene også langsomt på vej ud. En hanbrunbjørn er allerede blevet aflivet.

Årsagen er, at København Zoo har brug for mere plads til sine isbjørne, når en avlshan kommer retur. Derfor vil man lade isbjørnenes anlæg vokse samme med brunbjørnenes nuværende anlæg.

/ritzau/