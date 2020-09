Københavnsk borgmester genopstiller ikke til kommunalvalget

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen har været teknik- og miljøborgmester i København siden 2017.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, genopstiller ikke til kommunalvalget i 2021.

Det fortæller hun til mediet Solidaritet.

- Jeg har altid tænkt, at det var naturligt for mig at stoppe efter én valgperiode, siger hun til Solidaritet.

Ninna Hedeager Olsen har siddet på borgmesterposten siden 2017.

Det er dog ikke, fordi hun har fortrudt at have lavet byrådspolitik.

- Men (det er, red.) snarere en holdning, jeg har haft hele vejen igennem, lyder det fra borgmesteren.

Hvem der i stedet skal være Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget, er ifølge Solidaritet endnu ikke afklaret.

Det tages der stilling til senest et halvt år før valget.

/ritzau/