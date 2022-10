Kodeoplæsere til MitID er i restordre kort før vigtig deadline

Det er ikke muligt for banker at udskyde deadline for MitID igen, siger finansminister.

Kodeoplæserne, som man kan få, hvis man ikke kan bruge MitID's app, er i restordre.

Det skriver Politiken.

Det betyder, at ældre, synshandicappede og digitalt udfordrede borgere, som ikke kan bruge MitID-appen, kan blive afskåret fra at bruge deres netbank og nogle firmaers selvbetjening fra natten til tirsdag.

Finansminister Nicolai Wammen (S) skriver til Politiken i en mail, at han har talt med Finans Danmarks direktør, Ulrik Nødgaard, om emnet, efter at Politiken henvendte sig.

Han oplyser, at bankerne ikke har mulighed for at rykke deadline.

- Ulrik Nødgaard har givet tilsagn om, at Finans Danmark nu vil henvende sig til bankerne, så de kan lave en særlig håndholdt indsats for at hjælpe de borgere, som er kommet i klemme på grund af manglende kodeoplæsere, skriver han.

Hvad det konkret vil indebære, fremgår umiddelbart ikke.

Digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark, der sammen med Digitaliseringsstyrelsen står bag MitID, beklager, at leverandøren ikke har kunnet følge med over for efterspørgslen. Det skriver han i en mail til Politiken.

Finanstilsynet har tidligere givet bankerne et påbud om, at de ikke må give adgang til bankerne med NemID-nøglekortet efter den 31. oktober i år.

Det skyldes, at NemID ikke lever op til sikkerhedskrav.

Man kan som borger få en kodeoplæser eller en kodeviser, hvis man ikke kan bruge MitID's app. Kodeviserne er ikke i restordre.

Det har ikke været muligt for Politiken at få oplyst, hvor mange borgere, der venter på en kodeoplæser.

Kodeoplæseren er en sort rektangel med en skærm, hvor man kan se en engangskode til MitID. Den læser koden op for brugeren, og det er den kode, man skal bruge, når man skal godkende noget med MitID.

En kodeviser ser lidt anderledes ud, men ellers er forskellen blot, at den kun viser koden og ikke læser den op.

/ritzau/