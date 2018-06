København har succes med kontrolteam mod social dumping

Københavns Kommune finder langt flere tilfælde af social dumping i sine stikprøvekontroller end tidligere.

Siden Københavns Kommune ved årsskiftet overtog opgaven med at holde opsyn med social dumping, er der skruet op for det opsøgende arbejde.

Kommunens kontrolteam kommer i langt højere grad ud på arbejdspladserne på uanmeldte besøg end det eksterne firma, der før stod for kontrollen, gjorde, og det har gjort en forskel.

Det viser en ny kvartalsrapport fra Københavns Kommune, skriver Fagbladet 3F.

I årets tre første måneder registrerede kommunen 37 procent flere tilfælde af social dumping, end det eksterne firma i gennemsnit gjorde på tre år.

Og de positive takter glæder overborgmester Frank Jensen (S).

- Jeg er rigtig glad for, at kampen mod social dumping er vellykket. Det er en mere målrettet indsats, vi nu har fået. Vi kan ikke have, at der foregår underbetaling og snyd på vores byggepladser, i kantiner og inden for rengøringen, siger Frank Jensen til 3F og tilføjer:

- Og vi kan ikke stå og se på, at det er pressen, der afslører tilfælde af social dumping i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har under Frank Jensen oprustet i kampen mod social dumping, og den nyoprettede kontrolenhed skal holde øje med, om den såkaldte arbejdsklausul overholdes.

Arbejdsklausulen har Københavns Kommune frivilligt forpligtet sig til i 2011, og den betyder, at kommunen har et ekstra ansvar for, at der ikke sker brud på overenskomsterne.

I perioden 2014-2017 var det et eksternt firma, der stod for at kontrollere løndumping og regelfusk i kommunens kontrakter.

Men efter en forskergruppe fra Aalborg Universitet evaluerede indsatsen og rettede kritik af effekten og metoderne i kontrolarbejdet, besluttede Københavns Kommune at oprette sit eget kontrolteam.

København Kommunes kontrolteam har et økonomisk loft på fire millioner kroner årligt.

/ritzau/