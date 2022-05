Over de kommende år vil fartgrænsen i København flere steder blive sat ned til 40 eller 30 kilometer timen.

København indfører fartgrænser under 50

Det kommer fremover til at gå lidt langsommere på mange af vejene i København.

Mandag har Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune således vedtaget, at fartgrænserne i store dele af hovedstaden skal sættes ned til 40 eller 30 kilometer i timen fra de sædvanlige 50.

- Vi står midt i en dybt alvorlig klimakrise, hvor vi risikerer at få nogle meget alvorlige klimaforandringer, hvis vi ikke gør noget drastisk for at nedbringe udladningen af CO₂, siger Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

- Derfor skal vi bruge alle de redskaber, som vi har, og det at sænke hastigheden og dermed få flere til at flytte sig fra biltransport til kollektiv trafik eller cyklen, er én af de mange redskaber, som vi skal have i brug.

Udsigten til lavere fartgrænser i København vækker ikke begejstring i brancheorganisationen DI Transport.

- Der kan være fornuftige argumenter for at sænke hastigheden - støj, trafikuheld og andet. Men det har bare nogle konsekvenser, siger branchedirektør i DI Transport Karsten Lauritzen.

- For dem der pendler ind til byen, vil det tage længere tid. Tabt tid i bilerne, hvor man ikke kan være på arbejde. Det er der nogen, der skal betale for. Varer vil komme langsommere frem, og det vil blive dyrere at transportere.

I bilejernes organisation, FDM, klapper man heller ikke i hænderne. Her stiller man sig blandt andet skeptisk over, at det skulle gavne miljøet med lavere hastighedsgrænser. Ifølge FDM udleder biler, som kører 40 i stedet for 50 kilometer i timen, ikke mindre CO2. Tværtimod.

Samtidig tror FDM ikke på, at lavere fartgrænser vil få folk til at lade bilen stå derhjemme.

- København er jo i forvejen en besværlig by at køre bil i, så de, der gør det, gør det ikke for sjov, siger chefkonsulent hos FDM Dennis Lange.

De lavere fartgrænser vil blive indført og træde i kraft frem mod 2025. Planen er at starte i Valby i slutningen af 2022. Det er i Indre By og i brokvartererne deromkring, at fartgrænsen på flere veje vil blive sat ned til 30.

Projektet kommer til at koste knap 90 millioner kroner. De skal blandt andet bruges på nye vejskilte og ombygning af veje.

Flere af de større regionale veje ind til eller i København vil ikke blive ramt af lavere fartgrænser. Eksempelvis vil man på H.C. Andersens Boulevard, som går forbi Tivoli og Rådhuspladsen, fortsat kunne køre 50 kilometer i timen.

/ritzau/