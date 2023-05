København mister tre milliarder efter fejlslagne investeringer

Københavns Kommunes kassebeholdning forventes at falde med cirka tre milliarder kroner i 2023.

Det skriver Berlingske i tirsdagens avis på baggrund af et notat fra kommunen.

- Faldet kan primært henføres til det negative afkast i kommunens investeringsforening i 2022, står der i notatet.

Det skyldes altså i store træk, at kommunens investeringer i værdipapirer sidste år ikke har båret frugt.

Berlingske har tidligere afdækket, at kommunen forventede at tabe på sine investeringer i 2022 på grund af usikre finansielle markeder.

Det har kommunen med globale faktorer som krigen i Ukraine og coronapandemien ikke været alene om.

Ifølge Jyske Bank faldt aktiekurserne i 2022 globalt med omkring 17 procent, mens det danske C25-index faldt med 14 procent.

Faldet i kassebeholdningen betyder ifølge avisen, at når året er omme, vil kommunen have cirka 5000 kroner mindre per borger til rådighed.

Der var per 1. april 2023 656.787 indbyggere i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har ifølge Berlingske i flere år tjent flere penge, end man som kommune må bruge under kommunernes aftale med staten.

Derfor er kommunens kassebeholdning alligevel set over en lang årrække vokset.

Men det rejser ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh spørgsmålet om, hvorvidt Københavns Kommune i den grad bør ligge inde borgernes penge, skriver Berlingske.

I stedet for at investere borgernes penge kan rådhuset vælge at give skattelettelser til borgerne.

Og det er Venstres politiske leder på Københavns Rådhus, Jens-Kristian Lütken, ifølge Berlingske fortaler for.

Imidlertid ser Socialdemokratiets gruppeformand i København, Lars Weiss, det som positivt at ligge inde med pengene til fremtidige projekter, skriver avisen.

