København reducerer CO2 svarende til syv danskeres udledning

Et bredt flertal i Københavns Kommune har indgået en endelig aftale om næste års budget, der samlet set vil reducere 90 ton CO2.

Til sammenligning mangler kommunen at reducere med omkring 400.000 ton CO2 for at nå det oprindelige klimamål for 2025, der er blevet udskudt.

90 ton CO2 svarer til udledningen fra syv danskere.

- Jeg er virkelig rystet, siger Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod.

- Jeg havde faktisk troet, at de ville gøre noget mere.

Enhedslisten, der fik flest stemmer ved det seneste kommunalvalg, står uden for aftalen. Det skyldes, at det brede flertal ledt an af overborgmester Sophie Hæstorp (S) krævede, at aftalepartierne støttede op om Lynetteholmen.

Det vil Enhedslisten ikke, og derfor kunne de ikke være med i aftalen.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) mener stadig, at aftalen sætter en grøn retning trods de små reduktioner.

- Det er sådan, at vi for længst har nået de lavt hængende frugter, der kan handles på nu. Nu er det tid til at se længere fremad, siger hun.

Budgetaftalen fremhæver derfor en kommende klimaplan frem mod 2035.

Her er det særligt CO2-fangst på Amager Ressourcecenter og Hofors skorstene, der kan indfri klimamålene om CO2-neutralitet.

København har dog tidligere måtte vinke farvel til deres oprindelige mål om klimaneutralitet i 2025, fordi CO2-fangst på Amager Ressourcecenter ikke lykkedes.

Det skyldes, at det kommunale selskab ikke havde en solid nok økonomi til at kunne deltage i de statslige udbud.

Tildelingen af milliardstøtte til CO2-fangst er dog et statsligt spørgsmål, som kommunen ikke selv kan tage fat på.

Sophie Hæstorp Andersen har heller ikke planer om at tilføre Amager Ressourcecenter de flere midler, der vil gøre deres økonomi mere solid til at deltage i de statslige udbud.

Kommunen vil i stedet forsøge at presse regeringen til at ændre de statslige udbudsbetingelser, så de kommunale skorstene lettere kan få adgang til støttemidler.

Enhedslisten er dog langt fra enig i, at alle de lavthængende frugter er taget. Partiet havde gerne set en større indsats over for trafikken i kommunen.

- Man kan skrue på parkering og biltrafik. Det er der, vi ikke rigtig har flyttet noget endnu i København, siger Line Barfod.

Det vil dog være et omsonst klimatiltag, svarer Sophie Hæstorp Andersen.

- Det kan ikke nytte at kigge på initiativer, der skubber trafikken ud i omegnskommuner som tidligere set.

