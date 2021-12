15.000 kroner i bonus efter et års ansættelse som nyuddannet pædagog, lyder et tilbud i Københavns Kommune.

København tilbyder kontant bonus for at tiltrække pædagoger

15.000 kroner i kontant bonus.

Det er tilbuddet til pædagoger i Københavns Kommune, hvis de eksempelvis når mindst otte års uafbrudt ansættelse i kommunen i 2022. Også nyuddannede pædagoger kan efter et års kontinuerligt ansættelse få beløbet.

Det skriver Politiken.

Tidligere på året afsatte et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation 144 millioner kroner til rekruttering og fastholdelse af pædagoger i 2025. De penge er nu afsat i en ny aftale mellem kommunen og pædagogernes faglige organisationer, som den kontante bonus kommer af.

- Manglen på pædagoger er alvorlig. Og vi kan ikke undvære dem, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) til Politiken.

Tilbuddet om den kontante bonus er et forsøg på at tiltrække nye pædagoger og holde på de nuværende i kommunen. Det gælder fra nytår og frem til 2025.

Bonussen for mindst otte års uafbrudt ansættelse gælder også for pædagoger, der er i 2023 eller 2024 når de otte år.

Hos de ældre pædagoger er der også en bonus at hente. Hvis en pædagog som 60-årig vælger at arbejde videre uden at gå ned i tid, til de er 65 år, får de et engangstillæg på 30.000 kroner.

Desuden får de 60-årige også ret til at gå ned på 30 timer om ugen, uden at lønnen falder så meget, som den normalt ville.

Kommunen har dog ikke beregnet, hvad tilbuddet betyder for antallet af pædagoger.

Der mangler omkring 1000 pædagoger i Københavns Kommune i forhold til at nå kommunens mål om, at to tredjedele af personalet skal være uddannet, lyder det videre i avisen.

De manglende pædagoger løses nu ved at have medhjælpere uden uddannelse.