København udbetalte 240 millioner i tabt arbejdsfortjeneste til forældre

I 2023 brugte Københavns Kommune 240 millioner kroner på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som i større eller mindre grad måtte gå hjemme med deres børn.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal, som avisen har fået udleveret.

Året før var kompensationen på 197 millioner kroner. Det svarer til en stigning på over 20 procent på et enkelt år.

Den store stigning skyldes ifølge kommunens socialforvaltning især skolevægring.

Begrebet beskriver, når børn over en længere periode ikke kommer i skole og ikke har kontakt med andre end nærmeste familie.

Udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste er gået til 1027 forældre.

Ifølge Socialforvaltningen i Københavns Kommune er det ikke samtlige 240 millioner kroner, der går til at dække tabt arbejdsfortjeneste for forældre, hvis børn har skolevægring.

Ifølge undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) blev der på landsplan brugt 1,8 milliarder kroner i 2022 på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Han anerkender, at inklusion i folkeskolen kan være en del af årsagen til, at nogle børn ikke vil i skole. Alligevel vil han have flere børn med særlige behov til at gå i den almene folkeskole.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at på folkeskoleområdet er det en hovedprioritet at få inklusionen til at fungere.

- Men det er ikke for at få flere børn på specialskoler. Der skal flere ind i den almene folkeskole, siger han til Berlingske.

I september udkom Danmarks Statistik med en undersøge, der viser, at antallet af personer, som har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, er steget med ti procent mellem 2018 og 2022.

Her fremgår det, at den største stigning er i Region Hovedstaden, som også omfatter Københavns Kommune. Her var stigningen på 16 procent.

/ritzau/