Københavns brevstemmetal overgår 2015-valg op til deadline

Mange københavnere er blevet fristet af muligheden for at brevstemme frem mod folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni.

Det oplyser Jesper Hyldal, som er kontorchef i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og har ansvar for at koordinere valgafviklingen i kommunen.

Lørdag er sidste dag, hvor man kan brevstemme.

Allerede på baggrund af fredagens tal kan Hyldal konstatere, at landets største kommune har modtaget flere brevstemmer end ved folkeafstemningen i 2015 om retsforbeholdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Status på brevstemmeafgivningen er, at der har været helt vildt travlt, siger han.

Ved folkeafstemningen i 2015 blev der afgivet i alt 24.229 brevstemmer. Allerede fredag var man ved dette års afstemning oppe på 24.799 brevstemmer.

Hyldal regner med, at København i hvert fald lander 15 procent over antallet af brevstemmer for 2015-afstemningen, når lørdagens stemmetal også er kommet ind.

Kontorchefen understreger, at han ikke er valgforsker, men peger blandt andet på, at det med 12 forskellige brevstemmesteder har været ret let for borgere at benytte sig af muligheden.

Derudover kan corona have spillet en rolle i forhold til folks vaner.

- Under kommunal- og regionsrådsvalget sidste år var der mange, som blev nødt til eller havde lyst til at brevstemme på grund af corona og restriktioner, siger Hyldal.

- Det har vist dem, at muligheden for at brevstemme er der, og det virker så til, at der er flere og flere, som gør brug af det, fortsætter kontorchefen.

I Københavns Kommune tør man ikke spå om den samlede stemmeprocent på baggrund af brevstemmetallet.

/ritzau/