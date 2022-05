Københavns Domkirke melder ansat til politiet efter overgrebsanklager

Vor Frue Kirke i København anmelder en ansat, der er fritaget for tjeneste, til politiet på baggrund af anklager rejst i Berlingske om overgreb i 1990'erne.

Det oplyser den københavnske domkirke i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet på et menighedsrådsmøde onsdag aften.

Her deltog 13 ud af rådets 15 medlemmer, som "med stor sorg og overraskelse" var blevet gjort bekendt med en række beskyldninger mod en centralt ansat i kirken for overgreb og seksuelle krænkelser.

På mødet besluttede de blandt andet at indlede en personalesag mod den pågældende medarbejder. Desuden blev han sendt hjem.

Kirken, der også kaldes Københavns domkirke, vil desuden intensivere sit arbejde med en handleplan mod seksuel chikane.

Beslutningerne er truffet, efter at Berlingske tidligere i maj har beskrevet, at en ansat i Vor Frue Kirke har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.

Overgrebene skulle være begået i 1990'erne. Barnet var 12-14 år.

Det er ikke første gang, kirken hører om beskyldningerne mod den pågældende mand.

I 2014 blev menighedsrådet advaret, skriver Berlingske. Og selv om biskoppen ikke førte sagen videre, valgte rådet dengang at politianmelde sagen,

På grund af sagens alder blev den ifølge Berlingske dog ikke taget op. Alligevel forsøger menighedsrådet sig igen med en anmeldelse.

I 2018 blev forældelsesfristen ophævet for sager om seksuelle krænkelser af børn. Dermed bliver sager om sådant ikke for gamle.

Før 2018 blev en sag forældet - og dermed blev det umuligt at retsforfølge eventuelle gerningsmænd - ti år efter, at barnet fyldte 18 år.

Foruden beskyldninger om overgreb på et barn er der også rettet anklager mod den ansatte for ved to lejligheder i 00'erne at have udvist grænseoverskridende eller seksuelt krænkende adfærd.

Her var det to yngre mænd, som ifølge avisen var målet for den kirkeansattes opmærksomhed.

Menighedsrådet oplyser i pressemeddelelsen, at kirken hilser samarbejdet med Kirkeministeriet - herunder en advokatundersøgelse - velkomment. Og medlemmerne understreger, at kirken skal være et trygt sted at være.

- Det er vores inderlige håb, at det vigtige sociale, kulturelle og åndelige arbejde, som medarbejdere og frivillige i og omkring Vor Frue Kirke udøver, ikke lider skade, skriver kirken.

/ritzau/