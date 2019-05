Københavns Kommune har fjernet over 2000 ulovlige valgplakater

Over 2700 valgplakater i København er blevet ophængt ulovligt før valg til Europa-Parlamentet og Folketinget.

Der er rift om pladserne til valgplakater på de københavnske lygtepæle, gadetræer og broer i øjeblikket, hvor der er valgkamp til både Folketinget og Europa-Parlamentet.

Nogle gange går det åbenbart for stærkt med at sætte valgplakaterne op, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen havde mandag, knap halvvejs inde i valgkampen før folketingsvalget 5. juni, registreret 2701 valgplakater, som var sat op i strid med reglerne.

Af disse har folk fra Københavns Kommune taget 2094 valgplakater ned i løbet af valgkampens første uger.

- Der er tale om et ekstraordinært stort antal valgplakater, som skal håndteres, og vi vurderer hver eneste plakat, som vi modtager en henvendelse om, siger enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen.

- Vi prioriterer vores indsats efter - først og fremmest om plakaterne er trafikfarlige, og dernæst om de i øvrigt er hængt op i strid med reglerne eller er hængt op i parker.

- Vejloven angiver, hvordan plakaterne skal være placeret på gader og stræder, mens det i de grønne områder slet ikke er tilladt at hænge valgplakater op, siger han i pressemeddelelsen.

Af de 2701 ulovligt ophængte plakater har 530 været ophængt i strid med vejlovens regler, for eksempel fordi de har hængt for lavt eller været opsat på unge vejtræer.

77 plakater har været ophængt for tidligt i henhold til ophængningsperioderne, mens 1261 plakater har været ophængt i parker og grønne områder, hvor det ikke er tilladt at ophænge valgplakater.

Endelig har 833 plakater været ophængt, således at de i henhold til vejloven var til fare eller ulempe for trafikken.

Københavns Kommune får mange henvendelser fra borgere, der vil gøre opmærksom på, at valgplakater er hængt ulovligt op.

Kommunen er særligt ophængt med at fjerne valgplakaterne, fordi de to valg ligger inden for kun ti dages afstand.

På søndag skal danskerne stemme til valget til Europa-Parlamentet.

Det er partiernes ansvar at overholde reglerne og fjerne plakaterne, og forvaltningen vil føre tilsyn og registrere ulovligt ophængte plakater i hele valgperioden.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil dog først gå i gang med at fjerne for sent nedtagne valgplakater efter 13. juni, hvor fristen for nedtagning af valgplakater til folketingsvalget er udløbet.

