Københavns Kommune indgår aftale om Amager Fælled

De syv partier forventer, at der kan bygges 2.550 boliger på grunden på Amager Fælled.

De syv partier, der forhandler om Københavns Kommunes budget for 2019, er blevet enige om en løsning, der skal erstatte byggegrunden Ørestad Fælled Kvarter.

Det oplyser partierne i en pressemeddelelse.

Som en delaftale under budgetforhandlingerne er partierne nået frem til en løsning, der rejser de 1,9 milliarder kroner, som kommunen skylder for metrobyggeriet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Byggeriet vil inddrage cirka 2,1 hektar, der i dag er bebygget med vandrehjem.

I alt forventes byggeriet at fylde 11,8 hektar af Amager Fælled.

Partierne forventer, at der kan bygges 2.550 boliger på grunden, heraf cirka 640 almene boliger samt cirka 100.000 m² erhverv.

Budgetordfører for De Radikale, Tommy Petersen, kalder aftalen "det bedste af to onder":

- Jeg havde jo helst set, at der slet ikke blev bygget på Fælleden, men der var et flertal uden for De Radikale, og derfor blev vi nødt til at sikre os, at der blev bygget mindst muligt.

- Med den her aftale bliver der bygget 64 procent mindre på Amager Fælled end oprindeligt planlagt. Derfor er jeg også glad for, at Radikale og SF bed fast i forhandlingsbordet, da det jo så viste sig, at vi godt kunne rykke flertallet i en grønnere retning.

/ritzau/