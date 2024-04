Københavns Kommune må ikke spytte penge i genrejsning af Børsen

Kort tid efter at flammer omsluttede Børsen i København tirsdag, lød det fra Københavns borgmestre, at man i forvaltningerne skulle arbejde sammen om at få genrejst bygningen.

Men trods ønsket fra borgmestrene om at genopbygge Børsen, kan kommunen ikke bidrage økonomisk.

Det har kommunens jurister undersøgt, skriver B.T.

- Det er undersøgt, og som udgangspunkt må kommunen ikke bidrage med penge til en privatejet bygning, oplyser overborgmesterens pressekontor til B.T.

Børsen er ejet af Dansk Erhverv, og det er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne at yde økonomiske støtte til en privatejet ejendom, skriver mediet.

I stedet vil overborgmesteren undersøge, om det er muligt for kommunen at gøre noget for byrummet omkring Børsen.

Onsdag greb overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) telefonen og ringede til borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, for at høre til byens erfaringer fra branden i Paris' domkirke Notre Dame for fem år siden.

Det siger Hæstorp til TV 2 torsdag morgen.

- Jeg vil gerne vide, hvordan de håndterede donationer, opbygning og det byrum, der er omkring Notre Dame, siger hun til mediet.

Hun fortæller, at borgmesteren har inviteret folk fra København til Paris for at mødes med holdet, der stod for genopbygningen af Notre Dame.

- Det regner jeg med, at vi kan tage imod, siger hun.

/ritzau/