Københavns Kommune omdøber 0. klasse til børnehaveklasse

Det første klassetrin i folkeskolen skal i Københavns Kommune fremover konsekvent kaldes børnehaveklasse. Dermed afskaffes begrebet 0. klasse.

Det vedtog Københavns Borgerrepræsentation torsdag aften.

Beslutningen skal sende et "stærkt signal" om, hvad formålet er med det første år i skolen, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det har en stor betydning, hvad vi kalder børnenes første skoleår i forhold til forældrenes, politikernes og samfundets forventninger til, hvad det år skal indeholde, og hvad børnene skal kunne, skriver Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V).

Borgerrepræsentationen peger på, at betegnelsen 0. klasse har vundet mere og mere indpas, selv om det første år i skolen i folkeskoleloven kaldes børnehaveklasse.

Kommunen har ikke tidligere haft retningslinjer for at anvende hverken den ene eller den anden betegnelse, men det har et flertal af borgerrepræsentation nu ændret.

Jens-Kristian Lütken mener, at der er afgørende, at det første år i skolen er en reel overgang mellem børnehave og skole og ikke blot en tidlig start på skolen.

- Børnehaveklassen skal være et overgangsår, hvor børnene skal tilegne sig de sociale koder og kompetencer, som det kræver for at gå i skole, siger han.

Han understreger, at det er vigtigt, at folkeskolen har en høj faglighed. Det mener han ikke opnås ved at presse for meget læring ind i det allerførste år i skolen.

- Vi ser netop nu en mistrivselspandemi. Der behov for at trække i håndbremsen og gentænke, hvor meget undervisning, der skal presses ind det første år, vores børn er i skole.

- Jeg håber, at dette signal kan være med til at sætte gang i en større debat om, hvad vi kan gøre for at øge trivslen i folkeskolen og blandt børn og unge.

/ritzau/