Københavns Kommunes ansatte har modtaget en vejledning i kønsneutralt og inkluderende sprogbrug. Men sådan en vejledning er udtryk for en unødvendig offergørelse, lyder det fra forening

En ny vejledning er blevet sendt til medarbejderne i Københavns Kommune, og den indeholder information om, hvordan man bruger et kønsneutralt og inkluderende sprog over for hinanden og i særdeleshed borgerne.

I vejledningen står der blandt andet, at man ikke bør antage at kende en persons køn eller seksuelle orientering på forhånd, og at man ved første møde derfor skal undgå kønsspecifik sprogbrug som “han” og “hun” eller “din mand” og “din kone”.