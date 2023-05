Københavns Lufthavn fortsat ramt af forsinkelser i store bededagsferien

Midt i store bededagsferien er der fortsat mange forsinkelser i Københavns Lufthavn.

Det fortæller trafikchef i Københavns Lufthavn Kristoffer Plenge-Brandt lørdag til Ritzau.

- Det er en meget beklagelig situation over for alle de passagerer, som bliver påvirket af det her.

Mellem mandag og fredag har i alt knap 130.000 passagerer været påvirket af enten aflyste eller forsinkede flyafgange- eller ankomster.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser en oversigt, som Ritzau har fået fra Københavns Lufthavn.

Kristoffer Plenge-Brandt siger, at forsinkelserne især skyldes mangel på flyveledere hos Naviair, der varetager trafikstyring af luftfart i Danmark.

Tirsdag brød forhandlinger mellem flyvelederne, som er organiseret i den faglige forening Datca, og Naviair sammen.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Selskabet har oplyst, at det for sommermånederne har cirka 90 procent af de flyveledere, der er behov for.

Imens mener flyvelederne, at ekstravagterne har fået et for stort omfang. De har tidligere udtalt, at de har dækket over 1500 ekstravagter det seneste år.

/ritzau/