Københavns Lufthavn har haft færre forsinkelser i bededagsweekend

I de seneste uger har Københavns Lufthavn været ramt af et massivt antal forsinkelser, men både lørdag og søndag har det set bedre ud.

Det fortæller trafikchef i lufthavnen Kristoffer Plenge-Brandt søndag omkring klokken 13.

Lørdag var 1500 passagerer påvirket af forsinkelser, og søndag har der indtil klokken 13 kun været "ganske få forsinkelser", lyder det.

Til sammenligning var knap 130.000 passagerer påvirket af enten forsinkede flyafgange- eller ankomster fra mandag til fredag.

Alene torsdag var 21.400 passagerer ramt.

Kristoffer Plenge-Brandt siger, at forsinkelserne især skyldes mangel på flyveledere hos Naviair, der varetager trafikstyring af luftfart i Danmark.

Tirsdag brød forhandlinger mellem flyvelederne, som er organiseret i den faglige forening Datca, og Naviair sammen.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

- Lige nu afventer vi situationen og håber, at konflikten løses. Sker det ikke, risikerer vi flere forsinkelser og aflysninger, siger trafikchefen.

Han forklarer, at lufthavnen og Naviair i forvejen arbejder med en stram tidsplan. Derfor kan ganske få sygemeldinger få planen til at vælte.

Særligt torsdag var sygemeldinger stærkt medvirkende til, at tidsplanen skred voldsomt.

Naviair har ikke ønsket at oplyse, hvor mange sygemeldinger selskabet modtager. Selskabet ønsker heller ikke at oplyse, hvor mange fly man regner med at kunne modtage hver dag.

Kristoffer Plenge-Brandt forklarer, at lufthavnen søndag har modtaget en eller flere sygemeldinger, som kommer til at få betydning for antallet af forsinkelser sidst på eftermiddagen.

- Vi forventer at kigge ind i forsinkelser på omkring 20 flyvninger i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Det svarer til omkring 4000 passagerer, siger han.

Det er ikke muligt for ham at komme med en vurdering af de kommende uger og måneder.

Det skyldes, at han først den pågældende dag kender til arbejdsplanen og et eventuelt skred i tidsplanen.

