Københavns nye metrolinje til Valby åbner 22. juni

Fra 22. juni bliver det endnu nemmere at komme rundt i København med metro.

Her åbner den knap seks kilometer lange forlængelse af metrolinjen M4 til Sydhavnen og Valby.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Åbningsdagen markeres med et stort arrangement, og der arbejdes på at skabe en "sand folkefest", fortæller overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen (S).

- København vokser, og med udviklingen stiger behovet for at gøre den daglige transport mellem vores eksisterende og nye bydele mere nem og klimavenlig for mennesker i byen. Det er det, metroen kan, siger hun.

Udvidelsen består af fem nye stationer: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd.

På omkring ti minutter vil man kunne komme fra sidstnævnte station til Rådhuspladsen.

Fra 2030 forventes det, at den nye linje vil fragte omkring otte millioner passagerer årligt.

- De første år efter åbningen skal man lige ændre sine transportvaner. Det tager tid, og derfor vil passagertallet være lavere i starten, siger overborgmesteren.

Med åbningen består det samlede metronet af 44 stationer og 43 kilometer spor.

- Metroen er helt klart noget, som rigtig mange foretrækker. Den er nem, den kommer ofte, og man behøver ikke at planlægge efter det, siger Sophie Hæstorp Andersen.

For første gang er kunst blevet indtænkt i stationernes arkitektur fra starten. Ifølge overborgmesteren er det med til at gøre det lettere at orientere sig.

- En ting er, at vi skal transporteres rundt i byen. Vi skal også opleve noget og kunne leve for noget. Derfor er det vigtigt, at kunsten er tænkt ind, tilføjer Sophie Hæstorp Andersen.

På eksempelvis stationen i Sluseholmen er der blevet opsat et otte meter højt stålkunstværk.

Den nye metrolinje, der har et budget på knap ti milliarder kroner, er også vigtig for turismen, lyder det.

- Turisterne er glade for, at det er lettere at komme rundt i byen. De hoteller, der bliver etableret rundt omkring i København, bliver etableret de steder, hvor der er metro til.

- På den måde er vi med til at skabe en grøn turisme, når vi ser bort fra, hvordan de har transporteret sig hertil, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Inden åbningen vil metrolinjerne M3 - også kendt som Cityringen - og M4 skulle lukke i et enkelt døgn.

Det forventes at ske omkring en måned før, hvor prøvedriften begynder, og systemer justeres.

