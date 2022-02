Københavns ombudsmand vil undersøge kritiseret borgmester

En række sager om Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) fører nu til en officiel undersøgelse på Københavns Rådhus.

Det fortæller Københavns Kommunes uafhængige borgerrådgiver, Johan Busse, til Politiken. Borgerrådgiver svarer i denne sammenhæng til at være ombudsmand.

- Jeg kan godt bekræfte, at jeg åbner en undersøgelse af forholdene i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, siger Johan Busse.

Det sker, efter at en række embedsmænd anonymt har klaget over forholdene i forvaltningen.

I midten af januar skrev fagforbundene Djøf og HK på vegne af 2000 ansatte et åbent brev. I det kritiserede de Cecilia Lonning-Skovgaards fyring af forvaltningens administrerende direktør, Line Nørbæk.

Blot en halv måned senere skrev Politiken, at borgmesteren havde underløbet sine egne embedsfolk og hyret advokater udefra til at håndtere sager om aktindsigt.

En praksis, der har kostet skatteborgerne i København op mod 80.000 kroner.

Desuden har flere embedsmænd fortalt, at de har følt sig presset og ydmyget af borgmesteren.

Ifølge Politiken har Cecilia Lonning-Skovgaard erkendt dele af kritikken og også beklaget.

- Det er ikke noget, jeg er stolt over, men jeg er kun et menneske. Jeg skal arbejde med mig selv fremadrettet, så jeg bliver bedre til at håndtere de her pressede situationer og ikke lader det gå ud over andre mennesker, sagde hun søndag til Politiken.

På grund af tavshedspligt kan borgerrådgiver Johan Busse ikke gå i detaljer om sagen.

Han fortæller dog til Politiken, at han er i gang med at finde ud af, hvordan undersøgelsen skal tilrettelægges, og at sagen har høj prioritet.

- Det er klart, at sager, der omtales i medierne, er alvorlige, og derudover er der en hel masse mennesker, som har brug for at få at vide, hvad der er op og ned, siger han.

/ritzau/