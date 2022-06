Mens musikken bragede i Søndermarken på Frederiksberg sidste weekend, måtte okapier have beroligende medicin.

Københavns Zoo måtte give dyr beroligende medicin under festival

Der var liv og glade dage i parken Søndermarken på Frederiksberg i sidste weekend, da den nye festival Syd for Solen for første gang blev afholdt.

Men lige ved siden af måtte dyrepasserne i Københavns Zoo medicinere flere dyr på grund af stress fra musikken.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Okapierne var stressede på et niveau, hvor vi var nødt til at give dem beroligende medicin.

- Girafferne måtte vi lukke ind i stalden for at få dæmpet støjen omkring dem, siger Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør og dyrlæge i Københavns Zoo, til TV 2 Lorry.

Det er sjældent nødvendigt at medicinere dyrene på den måde, siger direktøren.

Sidst skete det i 2021, da der blev lagt ny asfalt lige ude foran. Men ellers er det ikke sket siden 2003, hvor Mads Frost Bertelsen blev ansat, fortæller han.

I 1994 gik det dog helt galt, da den seks-årige okapi med navnet Katanda døde som følge af lydprøver på en stor operakoncert i Søndermarken.

Obduktionen af dyret viste dengang tydelige tegn på stress forårsaget af en skrækreaktion.

Mads Frost Bertelsen fortæller til TV 2 Lorry, at det ikke var lige så tæt på under sidste weekends festival.

Han siger, at aftalen med festivalen var, at zoo kunne ringe, hvis der opstod problemer. Det benyttede direktøren sig af lørdag aften.

Ifølge Mads Frost Bertelsen forsøgte festivalen at gøre noget ved problemet.

Søndag blev der skruet ned for musikken. Det bekræfter festivalens direktør, Nikolaj Thorenfeldt, som siger til Lorry, at der er "et godt naboskab, og så løser man de problemer, der måtte være".

Festivalen fortæller, at man allerede er i fuld gang med at planlægge næste års festival. Også den skal placeres i Søndermarken, lyder det.

Frederiksberg Kommune oplyser til mediet, at alle målinger af lydniveauet har holdt sig under de tilladte grænseværdier.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lotte Kofoed (SF), siger til TV 2 Lorry, at hun håber, at zoo vil bidrage til evalueringen af festivalen.

- På den måde kan der også på sigt være en god dialog omkring de forskellige hensyn, der skal tages, siger Lotte Kofoed til mediet.

/ritzau/