Københavnsk regionalnyt blev hans hjertebarn

Dan Tschernia var med til at løbe regionalkanalen TV2 Lorry i gang, og han var dens chef i 25 år. Den 11. februar fylder han 75 år.

Journalist, forfatter og tv-producer Dan Tschernia var med til at etablere regionalstationen TV2 Lorry i 1989.

Han kom til at sidde i chefstolen som direktør for kanalen i et kvart århundrede, inden han takkede af i 2015, og betragter kanalen som sit hjertebarn.

- Når man er med til at skabe en arbejdsplads, får man et særligt forhold til stedet. Jeg er utrolig stolt af de mange talenter, vi har udklækket fra TV2 Lorry, fastslog Dan Tschernia i 2012.

Tschernia, som fylder 75 år den 11. februar, blev oprindelig uddannet filminstruktør i 1969. Han havde forinden bedrevet fransk- og engelskstudier ved Københavns Universitet.

Som færdiguddannet fik han job ved Kulturafdelingen i Danmarks Radio. Han var i sine sammenlagt 15 år i DR også forbi Radioavisen og Underholdningsafdelingen.

Man fornærmer ikke Dan Tschernia ved at kalde ham stærkt frankofilt orienteret.

Han har skrevet en bog og talrige artikler om Frankrig. Og 1981-1986 var han kultur- og presseråd ved den danske ambassade i Paris, inden turen gik tilbage til DR i nogle år.

Efter monopolbruddet blev han så leder af den nye Odense-stations bastion i København, det selvejende og uafhængige TV2/Lorry.

Hans sidste år som chef i Lorrys domicil i det gamle forlystelsescenter i Allégade på Frederiksberg var næppe det lykkeligste.

Tschernia gerådede et par gange ud i voldsomt uvejr, da Kulturministeriet erklærede medlemsklubben, Club Lorry, ulovlig.

Rigsrevisionen havde undersøgt Club Lorry og konkluderede, at den havde dækket et underskud på 177.000 kroner med offentlige licensmidler.

Oven i havde tre Lorry-ansatte, herunder direktøren, været med på to årlige "oplevelsesrejser" til Paris på tv-stationens regning.

Samtidig stoppede Tschernia, netop som Lorry stod over for en sparerunde på 3,6 millioner kroner året efter.

Tschernia var heller ikke udelt populær som chef. Medarbejderne knurrede over hans ledelsesstil, og det førte i en længere periode til strid og dårligt arbejdsklima.

Selv mener Tschernia, at sagerne med Rigsrevisionen og medarbejdernes utilfredshed blev blæst ud af proportioner.

- Club Lorry var i mange år en succes, der faktisk genererede indtægter til stationen - penge, der blev brugt til at lave programmer for, siger han i dag.

Og medarbejdernes utilfredshed blev der taget hånd om: - Med hjælp fra en virksomhedspsykolog fik vi genoprettet tilliden og skabt et værdigt og ordentligt arbejdsmiljø, anfører han.

Efter TV2 Lorry indledte Tschernia en karriere som forfatter. I 2019 udkom hans store biografi "Spreck" om den danske stjernearkitekt Johan Otto von Spreckelsen, der vandt konkurrencen om at færdiggøre bydelen La Défense i Paris.

Det gjorde han med sin berømte "Menneskehedens Triumfbue", den monumentale La Grand Arche, der med sine 111 meters højde har form som en kube med et hul i midten.

Dan Tschernia havde allerede i 1989 produceret en længere dokumentarudsendelse om Spreckelsen.

1980 instruerede han spillefilmen "Danmark er lukket" med manuskript af Benny Andersen.

/ritzau/