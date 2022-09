Købmand om stigende elpriser: Er det det værd?

Regeringen præsenterede fredag en aftale om vinterhjælp til befolkningen. Aftalen er god, men den kommer alt for sent, mener købmand Morten Lang

De stigende elpriser har fået regeringen til at lave en aftale om vinterhjælp til danske familier og virksomheder. Elafgiften bliver sænket til EU’s minimum, børnechecken bliver hævet med 660 kroner per barn, og det skal være muligt at betale elregningen tilbage på afdrag. Købmand Morten Lang er stoppet med at udbetale løn til sig selv og sin kone Lone på grund af de stigende elpriser. Han tror ikke, at vinterhjælpen kan redde hans butikker.

Morten Lang, du er købmand i Hoptrup og Starup. Hvordan mærker I de stigende elpriser?