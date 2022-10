Købmanden er lukket, og brændeovnen skal redde Lundbys borgere gennem vinteren

Efter årtier med økonomisk vækst tegner inflation til at blive et af de vigtigste temaer i valgkampen. I Lundby på Sydsjælland mærker borgerne de galopperende energipriser

”Lukket på grund af strømpris, ” står der på et skilt på butiksdøren.

Steen Nielsen er bestyrelsesmedlem i borgerforeningen i Lundby på Sydsjælland og viser vej til byens tidligere købmandsbutik. Der er efterladt tre brune plastichavestole og et kasseret solarium på parkeringspladsen foran lokalerne. Et trist syn i den lille by, hvor istandsatte ældre villaer med velpassede haver ellers præger hovedgaden. Ingen i borgerforeningen har talt med købmanden siden lukningen, og han tager ikke sin telefon.