Købte kvote to-ansøgninger bekymrer minister og universitet

For 1200 kroner kan studerende få virksomheden Go Kvote 2 til at skrive deres kvote toansøgning.

For de aspirerende studenter, der vil optages gennem kvote to på en videregående uddannelse, er der kommet et nyt tilbud, der kan gøre vejen kortere.

Virksomheden Go Kvote 2 tilbyder at skrive en skræddersyet motiveret ansøgning, der angiveligt skal hjælpe med at komme gennem nåleøjet.

Men den nye forretning har hævet øjenbrynene hos både uddannelsesministeren og et af de universiteter, hvor man finder sine kommende studerende gennem kvote to.

Hvis man ønsker en ansøgning fra Go Kvote 2, betaler man 1200 kroner, forklarer Mads Koch Petersen, der er medstifter af Go Kvote 2.

- Vi får nogle informationer om, hvad du har lavet, og hvorfor du gerne vil læse den her studielinje. Så sætter vi dig i kontakt med en skribent, som vi har hyret.

- Så skriver skribenten en ansøgning. Alt imens kommunikerer kunden og skribenten, så kunden kan komme med input.

Skribenterne er ofte uddannet inden for kommunikation eller journalistik eller inden for det specifikke felt, som den pågældende uddannelse uddanner til, fortæller Mads Koch Petersen.

På Københavns Universitet fortæller sektionschef for vejledning og optagelse Pernille Kindtler, at de købte ansøgninger kan mudre billedet, når de skal lede efter de mest motiverede ansøgere.

- Det er meningen, at folk selv skal skrive deres ansøgninger, siger hun og tilføjer om de studerendes motiverede ansøgninger:

- Det er et led i, at de laver et afklaret studievalg. Det er klart, at det er ikke godt, hvis vi ikke kan regne med, at det noget de selv har lavet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har ikke haft mulighed for at gennemgå hele Go Kvote 2's forretningsmodel. Men umiddelbart synes han, at det ser ud til, at virksomheden går længere, end han synes om.

- Hvis det er rådgivning, er det okay. Folk må gerne snakke med andre, der har noget erfaring og blive klogere. Ligesom man kan få vejledning til, hvordan man gør sig mest attraktiv til et job, siger han.

- Det ser ud til, at det kammer lidt over, og at de (Go Kvote 2, red.) skriver ansøgningen. Så kommer det til at handle om, hvem der kender det firma og har råd til at betale for det. Det skal det ikke, siger Tommy Ahlers.

Både Pernille Kindtler og Tommy Ahlers understreger, at de ikke umiddelbart kan se, at Go Kvote 2 gør noget forbudt.

- De gør ikke noget ulovligt. Men jeg kan godt blive forarget. Studerende, der vil bruge kvote to, de skal altså lave ansøgningen selv, siger Tommy Ahlers.

Pernille Kindtler kalder det "problematisk", når studerende køber ansøgninger eller opgaver i gymnasiet, som der tidligere har været eksempler på.

På Københavns Universitet er man i forvejen i gang med at kigge på, hvordan man finder de bedst egnede studerende gennem kvote to-systemet.

Fra næste år skal den motiveret ansøgning skrives på universitetet på baggrund af nogle specifikke spørgsmål, der først udleveres på selve dagen.

Selv mener Go Kvote 2 ikke, at deres ansøgninger udgør noget problem. Mads Koch Petersen peger ligesom Pernille Kindtler på, at universiteterne tilbyder gratis vejledning til folk, der ønsker at søge gennem kvote to.

- Vi er bare en service, hvis de ikke er tilfredse med det, der er, siger han.

- Altså de skriver selvfølgelig ikke ansøgningen for dig. Så vi tilbyder en lidt anderledes hjælp. Men det er vi ikke de første, der gør.

/ritzau/