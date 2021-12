Kølig søndag kan være startskuddet til en hvid jul

Først venter en lun fredag og lørdag, inden kulde trækker over landet søndag og indleder en kold uge.

Med blot en uge til juleaften lever håbet stadig om en hvid jul.

Efter nogle milde decemberdage i denne uge, kommer vinterkulden nemlig tilbage fjerde søndag i advent.

Og de kølige temperaturer skal der altså til, hvis man gør sig forhåbninger om at stå op til en hvid græsplæne 24. december.

Det fortæller vagthavende meteorolog Jens Lindskjold ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fredag morgen.

- Det kuldefrembrud, vi får søndag, ser ud til at vare ved frem mod jul.

- Hvis vi kigger frem med den store kikkert, så ligger temperaturerne lillejuleaften og juleaften omkring frysepunktet, og der er tendens til nedbør.

- Det er endnu usikkert, hvordan nedbøren falder, og vi ender i en situation, hvor det er 50/50, om det falder som regn eller sne, siger Jens Lindskjold.

For at få en landsdækkende hvid jul skal mere end 90 procent af Danmark være dækket af mindst en halv centimeter sne om eftermiddagen den 24. december.

Meteorologen siger videre, at det også er en mulighed, at nogle dele af landet vil få hvid nedbør at se i juledagene.

Inden kulden trækker over landet, venter der en for årstiden forholdsvis lun fredag og lørdag. Således kan det blive op til ni grader begge dage.

- Det er ikke usædvanligt, men det er en varm decemberdag, siger Jens Lindskjold, der tilføjer, at vi også går mod en tør weekend.

Fredag bliver det overskyet over det meste af landet med undtagelse af de nordlige og østlige del, der kan få lidt sol i formiddagstimerne.

Lørdag kan der komme flere sprækker i skylaget med perioder med lidt eller nogen sol. Vinden vil tage en smule til og blive jævn til hård.

- Med de vindforhold kan man sagtens bevæge sig rundt uden for. Det er kun, hvis man cykler og får vinden lige i snotten, at man godt kan blive lidt træt af den, siger Jens Lindskjold.

Søndag er chancerne igen større for at se solen end lørdag, mens dagtemperaturen ikke vil komme længere op end fem grader.

/ritzau/