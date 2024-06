Køligt sommervejr med vekslen mellem sol, skyer og regn

Måske skal paraplyen med i tasken, hvis weekenden byder på udendørsaktiviteter i det ganske land.

De kommende dage får vi nemlig et køligt og ustadigt sommervejr, som veksler mellem sol, skyer og regn.

Sådan lyder det fra Erik Hansen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Fredagen starter egentlig pænt, men ret hurtigt begynder der at bevæge sig skyer ind over Jylland, som fortsætter ind over landet med en del byger, siger Erik Hansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skyerne kan bringe hagl og torden med sig og temperaturerne kommer til at ligge på den kølige side.

- Morgentimerne byder på 5-10 grader og vi kommer kun op på en 13-17 grader i løbet af eftermiddagen. Det hænger også sammen med, at skyerne kommer til at skygge for solen, siger Erik Hansen.

Vinden bliver let til frisk omkring sydvest og ved kysterne stedvis op til hård vind.

- Lørdagen er lidt det samme. Det starter pænt i den østlige del af landet, men ellers kommer der et område med mere udbredt regn ind vestfra, siger Erik Hansen.

Lørdagen bliver en smule varmere end fredagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Temperaturerne kommer op at ligge mellem 12-18 grader, mens vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest hele døgnet. Ved kysterne stedvis hård vind og om natten op til kuling ved Skagerrakkysten.

Søndag står den igen på byger - lokalt måske med torden. Tilmed jævn til frisk og stedvis hård vind fra sydvest og vest.

Dog byder weekendens sidste dag også på lidt eller nogen sol.

Dagtemperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader og om natten ned mellem 7 og 12 grader. Om natten kommer der tilmed enkelte byger, men ellers til dels klart vejr.

/ritzau/