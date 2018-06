Køn spiller ingen rolle for seksuel erfaring

Undersøgelsen viser, at piger og drenge har stort set lige mange seksuelle erfaringer, når de fylder 18 år.

* Knap en fjerdedel er endnu ikke debuteret seksuelt.

* Knap halvdelen har moderat erfaring med sex. Det vil sige, at de typisk har haft en-to partnere og er begyndt at have sex, efter de fyldte 15 år.

* Godt en fjerdedel har relativ meget seksuel erfaring med typisk mere end syv partnere og seksuel debut, før de fyldte 15.

Undersøgelsen bygger på svar fra 6084 18-årige indsamlet i 2014, svar fra 1684 16-20-årige indsamlet i 2016 og svar fra 16.000 16-20-årige fra gymnasiale uddannelser indsamlet i 2016.

Derudover bygger den på 12 kvalitative fokusgruppeinterview med 67 unge fra tre gymnasie- og HF-klasser indsamlet i efteråret 2017.

Undersøgelsen er iværksat og betalt af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

Kilde: Vive

/ritzau/