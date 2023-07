Kønsopdelte badeområder, bederum og burkinier: Halal-hoteller vinder frem

Det er blevet morgen ovenpå en nat, hvor 61.382 håbefulde ansøgere fik at vide, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Og fordi studieoptaget fortæller noget om, i hvilken retning samfundet bevæger sig, bugner de danske medier – traditionen tro – med nyheder om de mest og mindst populære uddannelser. Derfor begynder også dagens Morgensamling med en opsummering af nogle af de væsentligste overskrifter om årets studieoptag:

I dagens Kristeligt Dagblad kan man blandt andet læse, at sprogfag igen er blandt de mindst søgte på landets største universiteter.

Lavt ligger også antallet af optagede på velfærdsuddannelserne, som ifølge Ritzau dog ligner optagelsestallet fra forudgående år.

Samtidig går optaget på STEM-uddannelser (uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik) og især it-fag markant frem.

Halal-hoteller vinder frem

Hoteller, hvor der kun serveres halalmad, hvor ingen alkohol er at finde, og hvor der er bederum og kønsopdelte områder – eksempelvis ved poolen – oplever stigende efterspørgsel fra muslimer i hele verden. Også danskere viser større interesse for hotellerne: Alene sidste år bookede 5862 danske kunder ferie via HalalBooking.com, som er den største europæiske rejsearrangør af halal-ferier.

Det skriver Jyllands-Posten, der har besøgt flere af hotellerne i den tyrkiske kystby Alanya. Her bliver kvinder eksempelvis kropsvisiteret, når de vil ind i poolområdet for kvinder, så de ikke har mulighed for at medbringe mobiltelefoner, der kan tage fotos af kvinder i badetøj. Og i fællesområderne samt på stranden vrimler det med kvinder iført burkini - det særlige muslimske badetøj til kvinder - lyder det i beretningen derfra.

Middelklassens behov for diagnoser presser de svageste

Danskerne er blevet mindre tolerante for almenmenneskelige lidelser. Det mener ph.d. i neurobiologi og videnskabsjournalist Lone Frank, der i Deadline på DR i går kommenterede på det faktum, at antallet af personer i mistrivsel og med psykiske diagnoser stiger.

Ifølge hende er det et problem, fordi mange søger hjælp i systemet uden reelt at være syge. Ofte døjer de snarere med "helt almindelige eksistentielle problemer", som hun kalder det. Og det får den konsekvens, at der er færre ressourcer og dårligere betingelser til dem, der reelt er psykisk syge.

Udtalelserne er især et stikpille til middelklassen. For det er ofte den, som belaster systemet ved at afkræve diagnoser, siger hun.

”Homo-pornografisk” udstilling aflyst

I anledning af de såkaldte Pride Weeks i den tyske by Nürnberg har en protestantisk kirke udstillet billeder, som ikke just vækker billigelse. Billederne forestiller blandt andet den nu afdøde pave Benedikt XVI, der ser ud til at fantasere om sex med andre mænd, og Jesus, der velsigner to mænd, mens de har samleje.

Det har – udover protester og beskyldninger om at være skandaløs – skabt debat om, hvorvidt kirken reelt er inkluderende og åbensindet over for seksuelle minoriteter, eller om den blot forsøger at profilere sig selv som sådan. Udstillingen er nu – om ikke andet så midlertidigt – lukket, skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Overhalingsbane til at komme gennem skærsilden udstilles

Der er historiske og religiøse vingesus over det mere end 500 år gamle forseglende voksstempel, der i denne weekenden sættes til skue i den engelske by Romsey. Det er nemlig et yderst sjældent eksemplar af den slags stempler, som briter kunne få trykt på beviser, når de omkring slutningen af 1400-tallet og begyndelsen på 1500-tallet havde købt sig til aflad i kirken.

Helt nøjagtigt skulle et køb af stemplet – hvor kobberlegeringen er indgraveret med et motiv af treenigheden – forkorte ens tid i skærsilden med ét år og 40 dage. Og det var netop den slags salg af aflad, som førte til beskyldninger om korruption i den katolske kirke og senere Reformationen. Det skriver The Guardian.