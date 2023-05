Kørelærere ønsker loven for elbilskørekort ændret

Loven for kørekort til elbil skal ændres. For den nuværende lovgivning gør det mindre attraktivt at tage kørekort i en elbil, lyder det fra Dansk Kørelærer-Union.

Det skriver Politiken.

EU-lovgivning gør, at man ikke må køre biler med manuelt gear, hvis man har taget kørekort i en elbil. Elbiler har automatgear.

- Det får rigtig mange til at fravælge at tage kørekort i elbil, og der er behov for en lovændring, siger formand for Dansk Kørelærer-Union Bent Grue til Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge dansk lov skal man op til en ny køreprøve, hvis man har taget kørekort i elbil, men også vil have lov til at køre i en bil med manuelt gear.

Bent Grue mener, at de få elever, der trods lovgivningen vælger at tage kørekort i en elbil, blive bedre bilister hurtigere, "fordi de kan fokusere på trafikken i stedet for at tænke på gear og koblingspunkt".

Dansk Kørelærer-Union mener desuden, at den nuværende lovgivningen tvinger kørelærerne til at holde fast i deres biler med forbrændingsmotor.

/ritzau/