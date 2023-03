Kørselsfradrag hitter blandt borgerne ved tjek af årsopgørelsen

Fredag aften fik de skattebetalende borgere adgang til årsopgørelsen, og de har særligt været interesserede i tre felter.

Det drejer sig om kørselsfradrag, servicefradrag og rejseudgifter, oplyser Skattestyrelsen søndag.

- Det er faktisk også, hvad vi forventede. Kørselsfradraget er det fradrag, flest danskere har, lyder det fra Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen, i en skriftlig udtalelse.

Sidste år benyttede godt 1,2 millioner danskere sig af kørselsfradraget.

Styrelsen forventer, at det tal vil stige, da coronapandemien og nedlukningerne er et overstået kapitel.

- Det er endnu for tidligt at sætte beløb på resultatet af den store aktivitet i årsopgørelsen. Det kan vi tidligst begynde at opgøre til april, hvor vi fra den 14. begynder at udbetale de første overskydende skatter, udtaler Jan Møller Mikkelsen.

Han peger samtidig på, at borgerne kan nå at rette i deres årsopgørelser frem til 1. maj.

Indtil videre er der blevet logget på TastSelv 1,9 millioner gange for at tjekke årsopgørelsen. Den åbner officielt mandag, men borgerne har siden fredag haft mulighed for at smugkigge.

Derudover er der blevet foretaget knap en halv million ændringer i årsopgørelsen, viser de seneste tal ifølge Skattestyrelsen.

- Mit bud er, at den øgede økonomiske bevidsthed, der præger hverdagen for mange af os i øjeblikket, er med til at forklare den store interesse, vurderer styrelsens underdirektør.

Man kan få kørselsfradrag, hvis man har over 12 kilometer til arbejde. Det vil sige, at man samlet skal have mindst 24 kilometer til og fra arbejde.

Derudover kan man få servicefradrag på udvalgte serviceydelser som eksempelvis rengøring, børnepasning og havearbejde, der er udført i hjemmet eller i fritidsboligen.

Man kan desuden få fradrag på rejseudgifter, hvis man for eksempel har en midlertidig arbejdsplads langt væk fra sin bolig.

Afstanden skal være så stor, at man ikke kan overnatte hjemme, hvis man skal rejse frem og tilbage hver dag.

/ritzau/