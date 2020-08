Kofod afsætter en halv million til at hjælpe hviderussere

To organisationer bliver hver tildelt 250.000 kroner til arbejde i forbindelse med uroligheder i Hviderusland.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har afsat en halv million kroner til en akut dansk indsats i Hviderusland.

Pengene skal bruges til at støtte hviderussiske journalister, menneskerettighedsforkæmpere og voldsofre under den nuværende anspændte situation i landet.

- Lukasjenkos (Hvideruslands præsident, red.) vold, overgreb og valgfusk skal mødes med fordømmelse og sanktioner, siger Jeppe Kofod torsdag i en pressemeddelelse.

- Derfor har Danmark taget sagen op i både EU, Europarådet, Unesco og OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, red.).

- Og vi har, blandt andet efter dansk pres, fået vedtaget, at EU skal indføre målrettede sanktioner mod de ansvarlige for overgreb og valgfusk. Det er godt. Men det er ikke nok, siger udenrigsministeren.

Han vil derfor tildele 250.000 kroner til både Dignity (Dansk Institut Mod Tortur, red.) og International Media Support, der blandt andet arbejder for pressefrihed og -sikkerhed.

Pengene skal blandt andet bruges til beskyttelsesudstyr, retshjælp og dokumentation af overgreb og tortur i Hviderusland.

Derudover vil Jeppe Kofod indkalde til et møde med danske og internationale organisationer om, hvordan man bedst kan fastholde et pres på Hviderusland for at afholde frie valg i landet.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, blev genvalgt ved præsidentvalget 9. august, hvor han ifølge de officielle resultater fik cirka 80 procent af stemmerne.

Siden har der været uro med demonstrationer i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

/ritzau/