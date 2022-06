Jeppe Kofod (S) mener, at aftalen om Hans Ø viser, at territoriale stridigheder kan løses fredeligt.

Kofod: Aftale om Hans Ø sender et klokkeklart signal

At Danmark, Grønland og Canada har indgået en aftale om Hans Ø, sender et vigtigt budskab.

Det mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det sender et klokkeklart signal om, at man kan løse grænsestridigheder baseret på international lov og ret og på en pragmatisk og fredelig vis, hvor parterne bliver vindere alle sammen.

- Og det er et vigtigt signal nu, hvor der er alt for meget krig og ufred i verden, siger han.

Også Aaja Chemnitz Larsen, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit, er glad for aftalen.

- Det er et rigtig godt eksempel på diplomatisk samarbejde mellem Grønland og Canada.

- Det er forhandlinger, der har været i gang i mange, mange år. Det er vigtigt, at den her aftale er kommet på plads, siger hun.

De 50 år, som stridigheden om Hans Ø har varet, skyldes ifølge Jeppe Kofod, at der er tale om et meget følsomt emne for stater.

- Det er noget af det allermest sensitive for stater, når grænsedragninger skal trækkes.

- Derfor har det været vigtigt at få en aftale, som alle er tilfredse med, glade for, og kan se sig selv i, siger han.

Forhandlingerne, der er endt med en aftale, blev indledt i 2018.

Her blev der nedsat en arbejdsgruppe mellem de tre parter, der skulle arbejde på en opdeling af øen.

Forhandlingerne har ifølge Jeppe Kofod været vellykkede.

- De seneste par år har vi fra Danmarks og Grønlands side intensiveret forhandlingerne med canadierne.

- Og der har også været en åben mulighed med den nuværende regering i Canada, som har vist sig villig til at finde løsninger, siger han.

Tirsdag underskriver Jeppe Kofod aftalen i Canada med de øvrige parter, og den skal i Danmark endeligt godkendes af Folketinget.

Det ventes dog at være en formsag, da politikerne har været orienteret undervejs.

/ritzau/