Kofod bekræfter: Pakistan hjælper med evakueringer fra Kabul

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bekræfter mandag aften, at Pakistan bistår med de danske evakueringer fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser Jeppe Kofod i et skriftligt svar til Ritzau:

- Jeg kommer ikke til at gå i nærmere detaljer, men jeg er glad for, at vi med Pakistan har fået etableret en meget operationel ramme om vores arbejde med at evakuere ud af Afghanistan.

- Det er et samarbejde, vi selvsagt sætter stor pris på fra dansk side.

Danmark og en række andre lande har haft en akut behov for at evakuere danskere og lokale, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan, efter at Taliban-bevægelsen har overtaget kontrollen i landet.

Taliban har dog endnu ikke taget kontrollen med lufthavnen i Kabul. Herfra forsøger USA, Storbritannien, Danmark og andre lande at få evakueret så mange som muligt så hurtigt som muligt.

Tidligere mandag skrevet Pakistans udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, på Twitter, at han og Kofod havde talt om netop den situation.

Han oplyste videre, at Pakistan "faciliterer" evakueringen af 431 afghanere, der har arbejdet for den danske regering i Afghanistan.

- Jeg vil gerne bekræfte, at jeg har haft en god og meget konstruktiv drøftelse med min pakistanske kollega, og at vi er i tæt og løbende kontakt med de pakistanske myndigheder om situationen i Afghanistan, skriver Jeppe Kofod i sit svar til Ritzau.

- Vi trækker i alle de tråde, vi overhovedet kan, og vi holder alle optioner åbne. Derfor er jeg også i løbende kontakt med en lang række udenrigsministerkolleger.

Ifølge Flightradar24, der er en tjeneste, som overvåger flytrafik, er to SAS-fly på vej fra København mod Islamabad i Pakistan. Desuden er et fly fra selskabet DAT ifølge TV2 landet i Islamabad mandag eftermiddag.

Hverken SAS eller DAT ønsker at oplyse noget om, hvorvidt de fly indgår i evakueringerne fra Kabul.

/ritzau/