Kofod besøger Ukraines nabo: Også Moldova må vælge egen fremtid

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) besøger torsdag og fredag Ukraines nabo Moldova.

Der skal han både drøfte den russiske invasion af Ukraine og Moldovas egen russisk-støttede udbryderrepublik.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

- Jeg rejser til Moldova for at understrege Danmarks uforbeholdne støtte til det moldoviske folk. Ligesom i Ukraine har befolkningen i Moldova ret til at leve i fred og sikkerhed og til at vælge deres egen fremtid, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Det er et fundamentalt princip i FN-pagten, som Rusland også har tilsluttet sig.

Under besøget skal Jeppe Kofod besøge en grænseovergang mellem Moldova og Ukraine for at få et indtryk af situationen.

Den russiske invasion af Ukraine er af Rusland blandt andet blevet begrundet med, at Ukraine ifølge russerne skulle have begået folkedrab på russere i de to østlige ukrainske regioner Luhansk og Donetsk.

I de to ukrainske regioner har der siden 2014 været erklæret prorussiske udbryderrepublikker.

Ud over at grænse op til Ukraine har Moldova også en prorussisk udbryderrepublik, Transdnestr.

Det er en stribe land, som er klemt inde mellem Moldova og Ukraine. Regionen erklærede sig selvstændig i 1990.

Regionen er ikke anerkendt som et selvstændigt land af noget FN-land. Heller ikke Rusland. Området tilhører Moldovas territorium.

Anerkendt var udbryderrepublikkerne i Ukraine heller ikke før kort op til Ruslands invasion af Ukraine. Her annoncerede Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Rusland ville anerkende de to republikker.

Under sit besøg i Moldova skal Jeppe Kofod drøfte Transdnestr med Moldovas udenrigsminister, Nicu Popescu.

/ritzau/